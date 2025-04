Fifo Benicasa e Bruna Pinheiro analisam traição de Semaías e reação de Malka em Neemias Judeu conhecido como profeta contrariou a esposa e se aliou a Sambalate (Tatsu Carvalho) para prejudicar o eunuco Entrevistas|Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial 14/04/2025 - 22h38 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Semaías aceita trair Neemias por dinheiro Divulgação/Seriella Productions

Semaías e Malka se juntaram a Neemias (Mario Bregieira) na reconstrução de Jerusalém, mas o judeu se aliou a Tobias (Homero Lligere) e Sambalate (Tatsu Carvalho) por dinheiro e traiu o eunuco. Já a jovem, que sofreu uma grande decepção por parte do marido, seguiu fiel ao projeto e ao protagonista. Em entrevista ao site oficial, Fifo Benicasa e Bruna Pinheiro analisaram o comportamento de seus personagens na série.

“O Semaías foi um dos personagens mais difíceis que já fiz até hoje porque eu não conseguia entender suas motivações. Cheguei à conclusão de que existem três tipos de pessoas: a boa, a corrupta e uma terceira, que acho que é o Semaías, que é a corruptível. Ele não é corrupto, mas é corruptível”.

Apesar de ser conhecido como profeta, fazia tempo que o personagem não recebia mensagens de Deus. Ainda assim, Semaías declarou uma suposta ordem do Senhor para que Neemias se escondesse no templo, pois os inimigos iriam matá-lo. “Ele já começa desconectado da fé dele e, a todo momento, busca essa conexão. Só que quando ele não acha isso e chega uma pessoa de fora que acredita que Deus vai protegê-lo, acho que isso mexe com o Semaías”.

Neemias (Mario Bregieira) tenta entender as intenções de Semaías com essa traição e Malka (Bruna Pinheiro), além de repreender o marido na frente de todos e pedir perdão ao eunuco, revela que Tobias (Homero Ligere) e Sambalate (Tatsu Carvalho) queriam fazê-lo pecar e cair em descrédito com o povo.

Bruna Pinheiro comenta posição de Malka Divulgação/Seriella Productions

“O comprometimento que a Malka tem com a verdade faz com que ela prefira entregar o marido do que compactuar com essa traição. Ela o ama muito, inclusive na preparação, eu e o Fifo Benicasa criamos uma união muito legal, mas é uma decepção tremenda. Além de ela descobrir que o marido foi capaz de trair uma pessoa que está ajudando tanto o povo judeu ali naquele momento, também se sente traída, porque eles já haviam conversado sobre isso, e a Malka tinha sido contra”.

Para Bruna, esse momento exigiu uma grande carga dramática e marcou a trajetória de Malka na trama, assim como a carreira dela enquanto atriz. “Vivemos as situações da série de uma forma muito verdadeira, então nos provoca sentimentos difíceis de lidar, como a traição. Mas eu tenho parceiros muito bons. Foi a cena mais importante na trajetória da Malka, e para mim também consequentemente”.

Malka repreende Semaías na frente de todos Divulgação/Seriella Productions

E depois de fortes sequências na trama, Fifo Benicasa elogia a parceira: “Costumo falar que tenho muita sorte com quem eu contraceno, principalmente aqui na Seriella Productions. Tivemos uma relação muito boa desde o começo. A Bruna também fez Reis, mas não tivemos a oportunidade de nos conhecer. A conheci em Neemias e ela virou uma amiga para a vida toda. Torço para que eu a encontre mais nos trabalhos. Apesar de fazermos um casal, não tivemos tantas cenas juntos, mas conseguimos construir uma relação muito forte. A Bruna é uma atriz talentosíssima, que tem sensibilidade nas escolhas e gosta de trabalhar”.

O carinho do ator é recíproco, como destaca Bruna: “É um ator e uma pessoa que eu admiro muito. O Fifo pegou na minha mão, me abraçou e trocou comigo. Foi um presentão que ganhei nesse trabalho, sem dúvidas”.

Reveja a história de Malka e Semaías na série Neemias no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.