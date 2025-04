Tatsu Carvalho comenta nova fase de Sambalate em Neemias: ‘Grande mudança’ Ator está em seu terceiro trabalho na RECORD e adiantou o que o público pode esperar do spin-off de A Rainha da Pérsia Entrevistas|Ana Mello, do site oficial 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tatsu Carvalho interpreta Sambalate em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Para aqueles que acompanharam A Rainha da Pérsia, Tatsu Carvalho não é um rosto desconhecido. O ator continua na trama de Neemias como Sambalate, o governador de Samaria. Ao site oficial, o artista comentou a nova fase do personagem e o que os telespectadores podem esperar da minissérie.

“Em A Rainha da Pérsia, o público viu um governador um pouco duvidoso, mas sem nenhum motivo real. Em Neemias tem uma grande mudança, ele vira o opositor que tem ódio do protagonista e faz tudo pela ganância e pelo poder”, adianta.

Para Tatsu, a história de Neemias vai emocionar os telespectadores com alguns ensinamentos. No entanto, seu personagem não vai ter um papel positivo nessas lições.

“A trama vai falar sobre união, perseverança e fé. O povo, junto com Neemias, acredita que consegue reconstruir o muro [de Jerusalém]. E como nada é fácil, o Sambalate representa o obstáculo. A mensagem [que a série vai passar] é a de não desistir, mesmo com os empecilhos que parecem não deixar que as coisas deem certo. Ter fé e persistir”, analisa.

Segundo Tatsu Carvalho, Sambalate é o seu primeiro personagem 'malvado' na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Com outros dois papéis na RECORD e alguns trabalhos internacionais carimbados no currículo, o ator avaliou como sua experiência fez a diferença na construção de Sambalate.

“Toda bagagem que o ator traz de vida sempre vai contribuir para os personagens. Às vezes numa observação, outras numa referência de algum filme ou estudo. Esse é meu primeiro personagem malvado na RECORD. Até então, eu só tinha feito homens bonzinhos, como o Boã em A Terra Prometida, e o Gibar de Milagres de Jesus. E, particularmente, eu adoro, é divertido”, conclui.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia no dia 7 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias construiu muro em preparação para a série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.