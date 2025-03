Esther De Oliveira vive a rainha Ariana na série Neemias: ‘Terá uma postura diferente’ Personagem se casou com Artaxerxes (Enzo Ciolini) no final de A Rainha da Pérsia e assumiu o posto de Ester (Nathalia Florentino) Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esther De Oliveira interpreta Ariana em Neemias Divulgação/Seriella Productions

Ariana se casou com Artaxerxes (Enzo Ciolini) no final de A Rainha da Pérsia e, na série Neemias, os dois ocupam os lugares de Ester (Nathalia Florentino) e Xerxes (Carlo Porto). Em entrevista ao site oficial, Esther De Oliveira comenta as diferenças de interpretar uma rainha no spin-off e analisa a nova fase da personagem.

“A diferença entre A Rainha da Pérsia e Neemias, é que eu tive que trazer essa transição de concubina para rainha. Porém, tem uma linha muito tênue já que as concubinas foram preparadas por um ano para se tornarem possíveis rainhas. Então, acredito que nessa construção o que mais me ajudou a trazer esse impacto foi, com certeza, o figurino e a caracterização. Além, é claro, da preparação corporal que fiz com a Nara Marques [preparadora de elenco]”.

Segundo Esther, o comportamento é outro ponto de mudança em Ariana. “Ela terá uma postura diferente em Neemias e isso me impressiona. Existe uma passagem de tempo entre as duas séries, e a personagem não perde aquele ar feliz e iluminado, mas ela amadurece. Ainda assim, mantém sua essência. Eu gosto muito disso nessa personagem”.

Já a parceria com Enzo Ciolini ficou ainda maior com a chegada do spin-off. “Minha relação com o Enzo é muito boa, a gente se conheceu em A Rainha da Pérsia. Fizemos um trabalho de laboratório, de ficarmos amigos para termos uma intimidade em cena. Foi muito legal porque, assim como eu tenho com todos os outros atores, criamos uma amizade muito bonita, e conseguimos levar isso para a tela”.

A atriz também destacou a realização por viver Ariana em Neemias. “Tem sido incrível e gratificante interpretá-la. Estou amando muito. É uma personagem que me faz tão bem, aprendo muito com ela. A Ariana tem uma essência muito bonita”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias tem estreia prevista para abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.