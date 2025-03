Roberta Teixeira interpreta Amiyah em Neemias: ‘Mulher forte e temente a Deus’ Atriz retorna à RECORD para um novo desafio no spin-off de A Rainha da Pérsia Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 20/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 10h40 ) twitter

Roberta Teixeira é Amiyah na série Neemias Divulgação/Seriella Productions

Roberta Teixeira retorna à RECORD para viver Amiyah em Neemias, spin-off de A Rainha da Pérsia, e define a personagem como uma “mulher forte e temente a Deus”. Em entrevista ao site oficial, a atriz adiantou detalhes sobre o novo projeto, relembrou o período de preparação e descreveu a judia na trama.

“A Amiyah realmente é um presente. Eu a admiro muito. Ela se apega a Deus em meio às dificuldades. E se fosse para defini-la em uma palavra seria força”.

A atriz contou com o auxílio da preparadora de elenco Nara Marques para mergulhar na história e dar vida a personagem. “Ela foi maravilhosa, fizemos um trabalho muito bacana com os atores que fazem parte do núcleo da família da Amiyah. Desde o primeiro momento criamos uma cumplicidade, união e amor fortes. Estávamos todos juntos em prol do mesmo projeto, então foi muito bacana”.

Logo no início do trabalho, Roberta já conseguiu encontrar pontos em comum com Amiyah. “Me identifiquei por essa questão familiar e pela força que ela tem”.

A atriz revela que a trajetória da judia é repleta de momentos difíceis, mas ela tenta separar as emoções da Amiyah e da Roberta. “Cada ator tem uma técnica específica para chegar nesses lugares que envolvem vários sentimentos, e muitos trabalham com a própria memória afetiva. Mas eu não consigo fazer isso. Por mais que tenhamos semelhanças, eu não busco as emoções da personagem na minha vida pessoal”.

Por fim, Roberta enalteceu os colegas de elenco, a equipe e principalmente o spin-off. “Esse projeto é muito especial porque o elenco é pequeno e todos vibram pelas conquistas uns dos outros, é lindo de ver. Os bastidores são divertidíssimos, com leveza e um ambiente repleto de amor. O Mario Bregieira é um querido e está arrebentando no papel de Neemias. A história é tão bonita e trará várias reflexões”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.