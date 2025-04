Fifo Benicasa destaca importância da autora na preparação da série Neemias: ‘Participação crucial’ Ator garante que o personagem Semaías vai levar o público a refletir sobre seus erros; saiba mais sobre a série que estreia dia 7 de abril, na tela da RECORD Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fifo Benicasa interpreta Semaías em Neemias e comenta preparação para a série

Conhecido do público da RECORD, Fifo Benicasa está pronto para dar vida a Semaías em Neemias, que estreia dia 8 de abril, na tela da emissora. Na série, spin-off do sucesso A Rainha da Pérsia, o ator interpreta um israelita que promete levar o público a refletir sobre seus erros.

Ao site oficial, Fifo comentou o poder das tramas bíblicas e revelou como se preparou para Neemias. “Sou muito grato porque sempre me deram grandes oportunidades. Todos os trabalhos que fiz aqui foram desafiadores. Nas histórias bíblicas, a gente traz o homem, seus erros e as consequências desses erros. Apresenta histórias sobre relações humanas que fazem a gente refletir sobre as nossas vidas”.

Fifo acompanhou A Rainha da Pérsia e destacou a importância de fazer jus ao sucesso da série no spin-off. “Me deu um nervoso, porque é maravilhoso, então temos que fazer um produto tão bom quanto, trazer a responsabilidade. Entender Neemias através de A Rainha da Pérsia não foi uma questão, pois tivemos uma oportunidade ímpar, que foi ter a autora [Raphaela Castro] em alguns dias de preparação”, revelou.

“A Raphaela Castro foi com o intuito de explicar para a gente a parte histórica, o que acontecia antes em Jerusalém, o que acontecia com Neemias e quais eram as possibilidades reais que existiam naquele momento. A participação dela foi crucial”, completou o ator.

Além da presença da autora na preparação, o elenco contou com a possibilidade de construir um muro, na prática. Apesar disso, Fifo confidenciou que sempre fica nervoso no início de um novo projeto:

“Começar um trabalho, particularmente, é desesperador, qualquer processo de criação é. Mas tudo se acerta no meio do caminho. Nesse projeto, tive a possibilidade de conhecer todo mundo. É uma felicidade imensa contar com esse elenco, porque está todo mundo unido”.

Sobre Semaías, Fifo adianta que o marido de Malka (Bruna Pinheiro) vai fazer o público refletir sobre suas atitudes após a chegada de Neemias a Jerusalém.

Semaías em Neemias, Fifo reflete sobre os erros do personagem

“O Semaías vai ter os seus erros e vamos entender o que ele vai fazer com esses erros. E isso é muito legal porque quem assistir vai se enxergar. Em algum momento das nossas vidas, podemos nos sentir abandonados e perder a nossa fé. E devemos tomar cuidado com as dúvidas porque elas podem gerar medos”, refletiu.

“Espero que leve uma reflexão para quem assistir, para não deixarem essas dúvidas se tornarem medos, mas se agarrem na esperança de que vai dar certo”, completou.

Ao ter conhecimento da história de Neemias, Fifo ressaltou a capacidade de comunicação e a importância do eunuco para o sucesso da reconstrução de Jerusalém: “Ele é um símbolo de liderança porque o tempo todo ele motiva aquelas pessoas. É um líder que se conhece e sabe dos seus potenciais. Não foge ao seu chamado e não se torna maior do que o propósito”.

Por fim, o ator destacou: “É um acerto fazer essa série. A proposta de contarmos essa história é levar reflexão por meio da emoção”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da série:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.