Homero Ligere define Tobias em Neemias: 'Perspicaz' Ator ressalta a importância da preparação para a nova série da RECORD, que estreia em 8 de abril Entrevistas|Do R7 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 )

Homero Ligere afirma que Tobias é o braço-direito de Sambalate em Neemias

Homero Ligere vai interpretar Tobias em Neemias. Na série, que estreia em 8 de abril na tela da RECORD, o ator dá vida a um personagem que deve atrapalhar os planos do protagonista vivido por Mario Bregieira.

Ao site oficial, Homero comentou a preparação para a produção e compartilhou um pouco do que o público pode esperar. “O personagem é um amonita, braço-direito do Sambalate (Tatsu Carvalho), que ao seu lado vai impedir a reconstrução do muro de Jerusalém. Nesse caminho terão vários percalços e intrigas até chegar a resultados catastróficos”, adiantou.

Homero continuou a definir o personagem: “Ele é o cérebro, a cabeça pensante de tudo. O Sambalate é o detentor do poder daquele lugar, só que quem pensa em todas as artimanhas e planos, é o Tobias. Ele é perspicaz e usa do poder do silêncio para conquistar o que almeja, pensa antes de explodir”.

O ator acompanhou A Rainha da Pérsia para entender o contexto do spin-off e destacou a importância da preparação, além do trabalho com os colegas de elenco da série.

Homero Ligere ressalta parceria com Tatsu Carvalho e Frederico Volkmann na série

“Sempre digo que a preparação nunca acontece sozinha, é feita de muitas pessoas ao redor. Tem o estudo individual, mas, principalmente, essa troca com os outros atores. Acho que a arte é isso. É muito importante estar aberto a receber o que o outro dá para complementar à sua interpretação. E não ficar estagnado ou engessado. Acredito muito nisso como artista, de estar receptivo ao outro”, analisou.

“O Tatsu [Carvalho] e o Fred [Volkmann] são atores excelentes e abertos. Fazem com que a gente se instigue a olhar o outro e o que ele pode dar para fazer uma boa cena. Foi muito valiosa essa troca que tivemos”, completou.

Ao falar sobre a estreia da série, Homero refletiu: “É uma história que vai falar de resiliência e coragem, onde a fé vai conduzir todas essas pessoas na reconstrução do muro de Jerusalém. É muito importante a gente frisar isso, vai sensibilizar muito as pessoas”.

“Neemias chega para restaurar essa chama que se perdeu. E traçando um paralelo, quantos Tobias e Sambalates existem nas nossas vidas, atrapalhando nossos planos? Acho que a grande mensagem é para a gente não perder a fé e essa chama que nos conduz para aquilo que acreditamos”, concluiu.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com .

Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.