Autora de Neemias reforça exemplo de liderança do protagonista na série Raphaela Castro também reflete sobre os pontos fracos do copeiro real Novidades|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neemias (Mario Bregieira) é um exemplo de liderança Divulgação/Seriella Productions

Em Neemias, o público acompanha a luta do copeiro real para reconstruir a fé e a cidade Jerusalém. Em meio aos desafios impostos, como a oposição de Sambalate (Tatsu Carvalho) e demais ricaços da região, Neemias (Mario Bregieira) se mostra um destaque na liderança dos judeus.

“Veremos Neemias como um exemplo de líder, não só por fortalecer um povo, mas por primeiramente vencer a si mesmo: seus medos, suas dúvidas. Aquela escolha constante de ir pelo que crê, sabe ou vê”, reforçou Raphaela Castro ao Blog do Univer Vídeo.

A autora ainda refletiu sobre a humanidade de Neemias e seus possíveis pontos fracos: “Ele não é super-herói. As suas orações vão nos mostrar que não estamos na Fé cem por cento do tempo. Não precisamos ser perfeitos para permanecer de pé na fé, mas precisamos permanecer nela. Muitos vão se identificar com ele.”

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias vai ao ar às 22h45, na RECORD. Reveja todos os episódios no PlayPlus.com.

Conheça os personagens da série:

Publicidade 1 / 32 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Neemias estreia nesta segunda (7), às 22h45, na tela da RECORD, e vai contar a história do eunuco e copeiro real que recebe um chamado de Deus para liderar a reconstrução de Jerusalém. A seguir, conheça todos os personagens que prometem emocionar o público! Divulgação/Seriella Productions