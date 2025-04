Bernardo Mesquita interpreta Hanani em Neemias: ‘Muito feliz por estar de volta’ Na nova série da RECORD, personagem é o braço direito do protagonista, vivido por Mario Bregieira Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bernardo Mesquita comenta trabalho na série Neemias Divulgação/Seriella Productions

Após o sucesso como Shimêia em Reis, Bernardo Mesquita retorna à RECORD para viver Hanani na série Neemias. Em entrevista ao site oficial, o ator comentou o novo projeto e adiantou detalhes sobre o personagem, que o público acompanha a partir de abril na tela da emissora.

“Estou muito feliz por estar de volta, sou bem suspeito para falar do quanto sou bem-recebido na RECORD, é onde me sinto bem de estar. Os profissionais e toda a equipe me tratam com muito carinho, sou grato a todos. É meu quarto trabalho na emissora, e agora com essa oportunidade de viver um personagem tão grande quanto o Hanani. São sete episódios bem intensos e vamos contar uma história linda”.

Bernardo passou por um período de preparação para se ambientar à série. “O meu personagem tem um papel muito importante. Depois de sofrer um ataque em Jerusalém, ele vai até Susã, onde Neemias (Mario Bregieira) vive com o rei Artaxerxes (Enzo Ciolini), para comunicá-los. Então a preparação é fundamental para que consigamos chegar a esses lugares cruciais para a série. Temos feito com amor e carinho”.

Hanani é o braço direito de Neemias Divulgação/Seriella Productions

Para o ator, Hanani é um rapaz fiel a Deus e braço direito de Neemias. “Na empreitada de reconstrução de Jerusalém, ele tem esse papel importante de estar sempre ali. É de fato um cara que comanda, junto com o Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Hanani é um irmão de consideração de Neemias, eles estão sempre juntos, e ele é muito fiel a Deus em acreditar nessa reconstrução”.

Bernardo e Mario Bregieira já contracenaram juntos em Reis e agora repetem a parceria em Neemias. “Ele se tornou um grande amigo, saímos quase semanalmente juntos. É de fato um ‘irmãozão’ meu da vida. Entrei na série como Hanani, que é o braço direito de Neemias, e ficamos tão felizes que até comemoramos”.

Ator descreve seu personagem na trama Reprodução/Instagram

O intérprete de Hanani ainda ressaltou a importância da série. “Costumo dizer que renovo a minha fé a cada personagem na RECORD, e nesse projeto não foi diferente. Ouso afirmar que o Hanani é o maior que já fiz na casa, tanto pelo tamanho quanto pela importância dele. Então estou muito feliz pela confiança da emissora em mim. As pessoas vão se emocionar muito com o trabalho do Hanani e do Neemias na série, e também se identificar”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 7 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Elenco de Neemias constrói muro durante preparação para as gravações da minissérie

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia no dia 7 de abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.