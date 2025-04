Use a hashtag especial #EstreiaNeemias e comente as emoções do primeiro episódio da série Spin-off de A Rainha da Pérsia vai ao ar na tela da emissora nesta segunda (7), a partir das 22h45 Novidades|Do R7 07/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h01 ) twitter

Mario Bregieira é o protagonista de Neemias, nova série da RECORD Divulgação/Seriella Productions

#EstreiaNeemias é a hashtag especial do primeiro episódio do spin-off de A Rainha da Pérsia, que vai ao ar a partir desta segunda (7), às 22h45 na tela da RECORD. E os fãs podem comentar tudo sobre a história do copeiro real que vai a Jerusalém com o sonho de reconstruir a cidade usando o usando a tag.

Para não perder nenhum detalhe da estreia da série, e se conectar com outros fãs, use #EstreiaNeemias nas redes sociais para comentar o episódio.

A hashtag vai aparecer na tela da TV e ajuda a reunir os comentários sobre o assunto. Assim, fica muito mais fácil encontrar tudo o que está sendo postado!

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia nesta segunda (7), às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Neemias: conheça os personagens da série

share Neemias estreia nesta segunda (7), às 22h45, na tela da RECORD, e vai contar a história do eunuco e copeiro real que recebe um chamado de Deus para liderar a reconstrução de Jerusalém. A seguir, conheça todos os personagens que prometem emocionar o público! Divulgação/Seriella Productions