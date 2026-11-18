Em Iludida, a polícia consegue identificar o verdadeiro culpado pelo sequestro de Derin
E mais: O criminoso faz uma nova vítima e a leva para o mesmo cativeiro onde está a jovem
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Hoje (18) em Iludida, a partir das 21h30, as investigações apontam Faruk (Onur Berk Arslanoğlu) como o principal suspeito pelo sumiço de Derin (Melis Sezen). Com o apoio de Melih (Ali İl), a polícia invade a casa do homem e encontra um cenário apavorante, com diversas pistas que reforçam a suspeita. Mais tarde, Nazan (Name Önal) é surpreendida por uma ligação com ordem para comparecer à delegacia e prestar depoimento.
Ao mesmo tempo, Asya passa a ser perseguida por Faruk e, ao chegar em casa, cai em numa armadilha do paciente desequilibrado, desmaia e é levada para o mesmo cativeiro onde Derin está.
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No capítulo, ainda, Didem (Aydan Taş) decide contar toda a verdade a Gönül (Gözde Seda Altuner). Durante a conversa, ela revela que Derin planejou o próprio desaparecimento e detalha a armação criada pela jovem. A descoberta deixa a matriarca da família Guçlu em choque e muito irritada e promete mudar completamente a forma como ela encara o misterioso sumiço da filha.
Acompanhe Iludida de segunda a sexta, às 21h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.
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