Em Iludida, a polícia consegue identificar o verdadeiro culpado pelo sequestro de Derin E mais: O criminoso faz uma nova vítima e a leva para o mesmo cativeiro onde está a jovem

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia identifica Faruk como o principal suspeito pelo desaparecimento de Derin.

Faruk sequestra Asya, levando-a para o mesmo cativeiro onde Derin está.

Nazan é chamada para prestar depoimento na delegacia.

Didem revela a Gönül que Derin planejou seu próprio desaparecimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Faruk finge passar mal e sequestra Asya Divulgação/ Record

Hoje (18) em Iludida, a partir das 21h30, as investigações apontam Faruk (Onur Berk Arslanoğlu) como o principal suspeito pelo sumiço de Derin (Melis Sezen). Com o apoio de Melih (Ali İl), a polícia invade a casa do homem e encontra um cenário apavorante, com diversas pistas que reforçam a suspeita. Mais tarde, Nazan (Name Önal) é surpreendida por uma ligação com ordem para comparecer à delegacia e prestar depoimento.

Ao mesmo tempo, Asya passa a ser perseguida por Faruk e, ao chegar em casa, cai em numa armadilha do paciente desequilibrado, desmaia e é levada para o mesmo cativeiro onde Derin está.

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No capítulo, ainda, Didem (Aydan Taş) decide contar toda a verdade a Gönül (Gözde Seda Altuner). Durante a conversa, ela revela que Derin planejou o próprio desaparecimento e detalha a armação criada pela jovem. A descoberta deixa a matriarca da família Guçlu em choque e muito irritada e promete mudar completamente a forma como ela encara o misterioso sumiço da filha.

Acompanhe Iludida de segunda a sexta, às 21h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

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Link de compartilhamento Se tem uma coisa que não falta em Iludida, é amor. Mas, como em toda novela turca, os romances vêm acompanhados de muita confusão, reviravoltas e barracos. Entre casais que vivem em pé de guerra e paixões inesperadas, cada dupla tem seu jeitinho especial de amar ou de tirar o parceiro do sério. A seguir, conheça os diferentes pares da trama! Arte/RECORD