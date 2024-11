Asher e Joana declaram seu amor um pelo outro | O Rico e Lázaro

Asher pede desculpas por ter sido rude com Joana e, logo em seguida, tenta se declarar para ela, mas é interrompido por uma cobra, pronta para atacá-la. Assim que o jovem consegue se livrar do animal, os dois se beijam e declaram seu amor um para o outro. Apesar dos dois se amarem, Joana diz que não poderá se casar com Asher se ele não estabelecer uma conexão com Deus, assim como ela. Sem saber da situação, Zac revela a Zelfa que irá pedir Joana em casamento sem que Chaim saiba, mas é flagrado por ele e acaba sendo castigado.