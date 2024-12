Ebede-Meleque descobre que Matias se apaixonou por Gadise | O Rico e Lázaro

Asher e Lior conversam na mina de cobre e comem o pouco que resta de comida, dividindo com outro escravo. Os jovens falam sobre Deus e continuam a trabalhar. Fassur vai até a oficina de Chaim e revela que comprou metade da casa de Zac. O sacerdote aproveita da situação para pedir contribuição financeira com a sinagoga, chantageando-o. Asher vai até a casa de Joana e acaba flertando com ela. Assim que ele vai embora, Ebede-Meleque aparece e conversa com a jovem, desabafando após descobrir que Matias se apaixonou por Gadise.