Nabucodonosor ordena invasão à Jerusalém após traição de Zedequias | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor ordena a invasão à Jerusalém a seus soldados e pede para que tragam Zedequias vivo. Desta vez, furioso com a traição do outro rei, ele ordena que a cidade seja destruída e que os soldados matem quem for preciso. Gedalias entrega a mensagem de Jeremias para os hebreus no palácio e retorna para Jerusalém. Daniel, então, lê as profecias sobre o fim do cativeiro na Babilônia e avisa que entregará a mensagem a todos os escravos hebreus. O povo de Jerusalém se diverte na Festa do Tabernáculo.