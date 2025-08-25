Fãs relembram personagens de Marcelo Arnal e fazem pedido especial: ‘Volta para as telas’ Ator dará vida a Anacleto no spin-off de Paulo, o Apóstolo Fora das Telas|DO R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Arnal, ator de O Senhor e a Serva, cita passagem bíblica em postagem Reprodução/Instagram

O ator Marcelo Arnal, que dará vida a Anacleto em O Senhor e a Serva, spin-off de Paulo, o Apóstolo compartilhou uma foto nas redes sociais citando a passagem bíblica de João 16:33: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.

Nos comentários, fãs deixaram elogios, relembraram outros personagens do ator, e até mesmo pediram para ele retornar às telas logo.

“Linda foto! E eu amando rever o Sama em Reis, saudades”, escreveu uma.

“Volta para a tela”, pediu outra. “Um grande ator”, completou mais uma seguidora.

Confira o post abaixo:

O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso.

Confira bastidores da viagem do elenco de O Senhor e a Serva durante as gravações em Minas Gerais: