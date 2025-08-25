Fãs relembram personagens de Marcelo Arnal e fazem pedido especial: ‘Volta para as telas’
Ator dará vida a Anacleto no spin-off de Paulo, o Apóstolo
O ator Marcelo Arnal, que dará vida a Anacleto em O Senhor e a Serva, spin-off de Paulo, o Apóstolo compartilhou uma foto nas redes sociais citando a passagem bíblica de João 16:33: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
Nos comentários, fãs deixaram elogios, relembraram outros personagens do ator, e até mesmo pediram para ele retornar às telas logo.
“Linda foto! E eu amando rever o Sama em Reis, saudades”, escreveu uma.
“Volta para a tela”, pediu outra. “Um grande ator”, completou mais uma seguidora.
Confira o post abaixo:
O Senhor e a Serva é um spin-off de Paulo, O Apóstolo escrito por Cristiane Cardoso.