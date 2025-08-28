Agentes de biossegurança inspecionam bagagens e encontram produtos proibidos
A equipe contou com a ajuda de um cachorro para a fiscalização
Os agentes de biossegurança da Nova Zelândia trabalham para proteger o ecossistema local inspecionando passageiros e bagagens. Durante uma dessas fiscalizações, uma mochila esportiva foi destacada por um cachorro da equipe. O animal identificou a presença de vegetais frescos, bolo de frutas, avocados, entre outros produtos, que não são permitidos no país sem documentação. Os itens encontrados foram considerados um risco à biossegurança e serão descartados.
