Patrulha das Fronteiras

Mulher viaja com itens escondidos na mala e levanta suspeitas de agentes da alfândega

A viajante pode ter a intenção de trabalhar ilegalmente na Nova Zelândia

Patrulha das Fronteiras|Do R7

No Aeroporto Internacional da Nova Zelândia, a alfândega emitiu um alerta sobre uma passageira que estava vindo da China. Os agentes suspeitam que a viajante tem a intenção de trabalhar ilegalmente. Após vistoria na bagagem da passageira, a alfândega desconfiou de itens escondidos na mala.

