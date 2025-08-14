Homem esconde informações sobre vistos negados na imigração da Nova Zelândia
Os agentes suspeitam que o viajante escondeu mais detalhes
A imigração da Nova Zelândia identificou um cidadão paquistanês vindo da Coreia do Sul, que enfrentou problemas com os Estados Unidos e a Austrália. Após muitos questionamentos, o homem admitiu que teve um visto negado pela Austrália. A imigração suspeita que o viajante também teve outros vistos negados.
