Patrulha das Fronteiras

Homem esconde informações sobre vistos negados na imigração da Nova Zelândia

Os agentes suspeitam que o viajante escondeu mais detalhes

Patrulha das Fronteiras|Do R7

A imigração da Nova Zelândia identificou um cidadão paquistanês vindo da Coreia do Sul, que enfrentou problemas com os Estados Unidos e a Austrália. Após muitos questionamentos, o homem admitiu que teve um visto negado pela Austrália. A imigração suspeita que o viajante também teve outros vistos negados.

