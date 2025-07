Carioca da gema? Dani Moreno agradece acolhimento na Cidade Maravilhosa: ‘Obrigada por serem minha família’ Atriz de Paulo, O Apóstolo conta que se mudou para o Rio de Janeiro 2012 e se apaixonou Fora das Telas|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Dani Moreno reflete sobre os anos em que vive no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

Dani Moreno, a Priscila de Paulo, O Apóstolo, fez uma reflexão sobre como tem sido leve e especial morar no Rio de Janeiro.

“Assumi meu amor pelo Rio e vim de mala e cuia. Sozinha. Cheia de amor e expectativa. Essa cidade que me acolhe desde 2012, me trazendo frutos e mais frutos do meu ofício que me move, me chamou para ficar e eu atendi. Aos meus amores cariocas: esse post é para vocês. Obrigada por serem minha família por essas terras!”, escreveu a atriz.

Os fãs cariocas da atriz comentaram na publicação: “O Rio fica ainda mais lindo com você presente nele”, disse uma seguidora.

“O Rio de Janeiro continua lindo e você também!”, afirmou mais um. “Grande admiração por você, maravilhosa”, revelou outro.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.

