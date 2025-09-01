Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Casalzão! Sergio Abreu compartilha álbum de fotos com a esposa, e fãs elogiam: ‘Lindos’

No ar como Júlio em Paulo, o Apóstolo, ator está casado há 10 anos com Priscilla

Fora das Telas|Do R7

Sérgio Abreu e esposa no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

No ar como Júlio em Paulo, O Apóstolo, Sergio Abreu coleciona dedicatórias e momentos com a esposa Priscilla, com quem está casado há 10 anos.

Nas fotos, os dois aparecem sorrindo abraçados na praia. O ator aproveitou a publicação para se declarar: “Te amo.”

Uma fã deixou seu comentário: “Vocês dois são lindos”.

Veja a publicação:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Últimas

Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.