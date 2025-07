Cirillo Luna mostra lado aventureiro em praia do Rio de Janeiro Ator mostra compartilhou clique praticando stand up paddle na cidade Fora das Telas|Do R7 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cirillo Luna se aventura no mar em stand up paddle Reprodução/Instagram

Cirillo Luna, sempre que pode, compartilha com os seguidores seu amor pela natureza, seja em trilhas, cachoeiras ou na mata.

Em uma publicação recente nas redes sociais, o Agripa de Paulo, O Apóstolo, relembrou que manda bem no stand up paddle, em um dia de praia do Rio de Janeiro, nas famosas Ilhas Tijucas.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Atores descrevem seus personagens na série:

