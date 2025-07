Daniel Dalcin curte dia de cachoeira em família Intérprete de Matias em Paulo, O Apóstolo também resgatou à infância ao lado dos filhos Fora das Telas|Do R7 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Daniel Dalcin, intérprete de Matias em Paulo, O Apóstolo, reuniu a família para curtir as belíssimas paisagens naturais da Barra do Sana, no Rio de Janeiro.

O ator resgatou à infância e, junto ao filho, desceu o morro em cima de um pedaço de papelão. Ele também aproveitou para se refrescar nas cachoeiras.

Daniel ainda flagrou um lindo momento em que o avô das crianças ensinou a neta a manusear um arco e flecha com todo cuidado.

E também teve o momento de puro romance ao lado da esposa, Tamires Balado.

Fique por dentro:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Elenco define em poucas palavras a mensagem da série; confira!

A convite do site oficial, o elenco de Paulo, O Apóstolo destacou em poucas palavras a importância da superprodução que já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho na tela da RECORD. Confira!