Fifo Benicasa se desafia a aprender um novo esporte e faz reflexão: 'Sobre vibrar com os pequenos acertos' Ator está no elenco de Paulo, O Apóstolo como Barnabé Fora das Telas|Do R7 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 )

Fifo Benicasa começou a praticar beach tennis [tênis de praia] Reprodução/Instagram

Fifo Benicasa, o Barnabé em Paulo, O Apóstolo, mostrou que nunca é tarde demais para aprender algo novo.

O ator começou a praticar beach tennis [tênis de praia] e se apaixonou pelo esporte.

No Instagram, Fifo fez uma reflexão sobre o desafio: “Sobre ‘as dores e as delícias’ de aprender algo novo. Sobre um novo vício. Sobre rir com os próprios erros. Sobre vibrar com os pequenos acertos. Sobre brincar. Sobre viver”.

Murilo Cezar, o protagonista da série, comentou no post: “Lindo texto irmão! É viciante mesmo”. E a atriz Manuela do Monte deixou um coração para incentivar o amigo.

‌



