Gabriella Busich reproduz maquiagem de Monica Bellucci: ‘Valoriza olhos castanhos’

A morte de Estêvão (Rafael Dib) marcou o segundo episódio de Paulo, O Apóstolo na RECORD. O discípulo realizou um milagre em nome de Jesus e provocou a fúria de Caifás (Floriano Peixoto) e a revolta dos homens do Sinédrio. O sumo sacerdote de Jerusalém delegou a Saulo (Murilo Cezar) a responsabilidade de decidir a sentença do homem. E o fariseu, então, consentiu com o apedrejamento. O público comentou cada detalhe no Twitter X com a #MorteEstêvão. A seguir, veja a repercussão!

Reprodução/Twitter X