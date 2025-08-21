João Fernandes surpreende com pose de modelo: ‘O poder da interpretação’
No ar como Timóteo em Paulo, O Apóstolo, ator recebeu comentários descontraídos dos colegas de elenco
João Fernandes, o Timóteo de Paulo, O Apóstolo, compartilhou um ensaio fotográfico com os seguidores no Instagram e brincou com a própria pose: “Deixa só eu ajeitar a cintura aqui“.
Com uma calça social, terno e uma camiseta no mesmo tom, o ator surpreendeu com os registros.
“Timóteo está diferente”, brincou André Luiz Miranda, o Silas na série.
Murilo Cezar, o protagonista da trama, também entrou no clima descontraído: “Quando se digita ‘marotagem’ [pessoa esperta e malandra] no Google, aparecem essas fotos”.
“Você está lindo!”, elogiou José Victor Pires, o Trófimo.
Já uma internauta disse: “Irreconhecível”. E João respondeu com bom humor: “O poder da interpretação”.
