João Fernandes surpreende com pose de modelo: 'O poder da interpretação' No ar como Timóteo em Paulo, O Apóstolo, ator recebeu comentários descontraídos dos colegas de elenco Fora das Telas|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 )

João Fernandes é Timóteo em Paulo, O Apóstolo Reprodução/Instagram

João Fernandes, o Timóteo de Paulo, O Apóstolo, compartilhou um ensaio fotográfico com os seguidores no Instagram e brincou com a própria pose: “Deixa só eu ajeitar a cintura aqui“.

Com uma calça social, terno e uma camiseta no mesmo tom, o ator surpreendeu com os registros.

“Timóteo está diferente”, brincou André Luiz Miranda, o Silas na série.

Murilo Cezar, o protagonista da trama, também entrou no clima descontraído: “Quando se digita ‘marotagem’ [pessoa esperta e malandra] no Google, aparecem essas fotos”.

“Você está lindo!”, elogiou José Victor Pires, o Trófimo.

Já uma internauta disse: “Irreconhecível”. E João respondeu com bom humor: “O poder da interpretação”.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Publicidade

Por Gabriel Alberto, do site oficial Em clima de emoção e com a certeza de missão cumprida, as gravações de Paulo, O Apóstolo chegaram ao fim na quarta (6). Pouco antes de começar o dia, o elenco envolvido nas cenas finais confraternizou ao lado da equipe da superprodução. O protagonista, Murilo Cezar, aproveitou para trazer o irmão, Bruno, para conhecer os estúdios do Complexo de Dramaturgia da Seriella no Rio de Janeiro. Ao site oficial, os atores contaram a experiência de concluir o projeto em exibição na RECORD