Lorenna Rodrigues encara o desafio de patinar no gelo e reflete: ‘Que o medo não nos paralise!’ Atriz mirim está no elenco de Paulo, O Apóstolo como Elisa Fora das Telas|Do R7 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atriz publica vídeo do momento especial no Instagram Reprodução/Instagram

Lorenna Rodrigues, intérprete de Elisa em Paulo, O Apóstolo, mostrou que é uma garota corajosa e encarou o desafio de patinar no gelo.

O momento divertido ficou registrado em um vídeo no Instagram. No início, a atriz mirim precisou do auxílio de um suporte para não cair, mas depois pegou confiança e conseguiu deslizar pela pista em grande estilo.

Na legenda do post, Lorenna escreveu: “Que o medo não nos paralise! A vida é incrível!”.

Os seguidores elogiaram e incentivaram a pequena: “Tão linda”; “Muito corajosa!”; “É isso aí!”.

‌



Confira:

Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo, e estreia nesta segunda (7), às 21h, na tela da RECORD.

Elenco de Paulo, O Apóstolo comenta a expectativa para a estreia da série na tela da RECORD

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Paulo, O Apóstolo estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD e parte do elenco da superprodução compartilhou como está a expectativa para assistir aos episódios na tela da emissora. Confira! Divulgação/Seriella Productions