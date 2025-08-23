Michelle Batista mostra admiração pela irmã gêmea e revela meta divertida: ‘Alguém que me olhe como eu olho para a Gi’ Atrizes aparecem juntas com estilos completamente diferentes Fora das Telas|Do R7 23/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michelle Batista admira sua irmã gêmea Giselle Batista André Nicolau/Divulgação

Em grande estilo, Michelle Batista, a Rode de Paulo, O Apóstolo, compartilhou cliques com a irmã gêmea Giselle Batista, e ressaltou a admiração que tem por ela: “Meta: alguém que me olhe como eu olho para a Gi”.

Michelle apostou em uma combinação ousada de botas de cano alto com um vestido longo na cor verde.

Já Giselle escolheu um vestido básico com um laço rosa para contrastar.

Os fãs elogiaram a dupla: “Artistas admiráveis!”, disse uma internauta. “Sempre lindas”, afirmou outra. “Minhas gêmeas favoritas”, revelou mais uma seguidora.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Veja sete curiosidades sobre os bastidores de gravação da Arena das Feras

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quem acompanhou o episódio da Arena das Feras na tela da RECORD não imagina a megaprodução por trás das cenas eletrizantes de Paulo, O Apóstolo. O site oficial conversou com o Diretor de Pós-Produção da Seriella Productions, André Maduro, e desvendou sete curiosidades da sequência. Confira: Divulgação/Seriella Productions