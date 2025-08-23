Logo R7.com
Michelle Batista mostra admiração pela irmã gêmea e revela meta divertida: ‘Alguém que me olhe como eu olho para a Gi’

Atrizes aparecem juntas com estilos completamente diferentes

Fora das Telas|Do R7

Michelle Batista admira sua irmã gêmea Giselle Batista André Nicolau/Divulgação

Em grande estilo, Michelle Batista, a Rode de Paulo, O Apóstolo, compartilhou cliques com a irmã gêmea Giselle Batista, e ressaltou a admiração que tem por ela: “Meta: alguém que me olhe como eu olho para a Gi”.

Michelle apostou em uma combinação ousada de botas de cano alto com um vestido longo na cor verde.

Já Giselle escolheu um vestido básico com um laço rosa para contrastar.

Os fãs elogiaram a dupla: “Artistas admiráveis!”, disse uma internauta. “Sempre lindas”, afirmou outra. “Minhas gêmeas favoritas”, revelou mais uma seguidora.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

