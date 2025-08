Rosanne Mulholland brinca com foto black and white: ‘O charme é meu mesmo’ Atriz dá vida a Agripina na superprodução Paulo, O Apóstolo Fora das Telas|Do R7 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rosanne Mulholland encanta seguidores com clique charmoso Catarina Ribeiro/Divulgação

Rosanne Mulholland, intérprete de Agripina em Paulo, O Apóstolo, publicou uma foto black and white no Instagram e brincou com os seguidores na legenda da publicação: “O charme é meu mesmo”.

Com um penteado semi preso e um olhar marcante, a atriz mostrou todo seu talento como modelo.

Na legenda do post, uma internauta deixou um comentário descontraído: “A modéstia na legenda”.

E outra elogiou: “Como pode ser tão linda?”. Mais uma seguidora escreveu: “Beleza natural, absolutamente maravilhosa”.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

