Sanduíche de mortadela e muita diversão! Rafael Dib visita o Mercado Municipal de São Paulo com a família Ator deu vida a Estêvão na superprodução Paulo, O Apóstolo Fora das Telas|Do R7 09/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/07/2025 - 02h00 )

Rafael Dib posta clique com a família no Instagram Reprodução/Instagram

Rafael Dib, o Estêvão de Paulo, O Apóstolo, separou um dia para “turistar” por São Paulo.

Na companhia da esposa, Amanda Sampaio, e dos dois filhos, o ator conheceu o Mercado Municipal da cidade.

Dib reuniu os melhores momentos do passeio em um carrossel de fotos no Instagram: a fachada do prédio, as deliciosas frutas, o gigantesco comércio e o famoso sanduíche de mortadela.

Uma amiga do casal comentou no post: “Lindos, que saudades de vocês! O tempo voa!“. E outra elogiou:”Família linda!“.

Saiba mais:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios.

Estreia de Paulo, O Apóstolo na RECORD emociona e impacta o público

Paulo, O Apóstolo estreou na RECORD e apresentou ao público o início da trajetória do fariseu Saulo. Murilo Cezar, o protagonista da trama, também fez sua estreia na emissora e recebeu elogios dos internautas, que comentaram cada detalhe do episódio com a #PauloApóstoloEstreia. Confira a repercussão!