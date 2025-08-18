Tirolesa, fondue e belas paisagens: Rafael Dib curte viagem a Campos do Jordão (SP) com a esposa e filhos
Ator deu vida a Estêvão na superprodução Paulo, O Apóstolo
Rafael Dib, que viveu Estêvão em Paulo, O Apóstolo, aproveitou os dias frios para fazer uma viagem especial em família.
Em Campos do Jordão (SP), o ator, a esposa e os dois filhos passearam no teleférico, se aventuraram na tirolesa, conheceram os pontos turísticos e as belas paisagens naturais da cidade, e até andaram a cavalo.
E para fechar o dia com chave de ouro, eles degustaram um delicioso fondue e acenderam a lareira para se aquecer.
Rafael também fez questão de mostrar o quanto ama ser pai e marido: “Meu melhor papel”, escreveu no Instagram.
