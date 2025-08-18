Tirolesa, fondue e belas paisagens: Rafael Dib curte viagem a Campos do Jordão (SP) com a esposa e filhos Ator deu vida a Estêvão na superprodução Paulo, O Apóstolo Fora das Telas|Do R7 18/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Dib compartilha momentos especiais em família Reprodução/Instagram

Rafael Dib, que viveu Estêvão em Paulo, O Apóstolo, aproveitou os dias frios para fazer uma viagem especial em família.

Em Campos do Jordão (SP), o ator, a esposa e os dois filhos passearam no teleférico, se aventuraram na tirolesa, conheceram os pontos turísticos e as belas paisagens naturais da cidade, e até andaram a cavalo.

E para fechar o dia com chave de ouro, eles degustaram um delicioso fondue e acenderam a lareira para se aquecer.

Rafael também fez questão de mostrar o quanto ama ser pai e marido: “Meu melhor papel”, escreveu no Instagram.

Confira:

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os episódios.

Ensinamentos valiosos: relembre sete frases marcantes ditas em Paulo, O Apóstolo

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os personagens de Paulo, O Apóstolo inspiram com suas histórias de vida e trajetórias de fé. Cada um deles traz ensinamentos valiosos ao público. A seguir, relembre sete frases marcantes ditas ao longo da superprodução! Divulgação/Seriella Productions