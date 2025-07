Uniformizada! Duda Matte posta foto com a camisa do Fluminense e recebe chuva de elogios: ‘Perfeita’ Atriz de Paulo, o Apóstolo mostra a paixão pelo clube carioca nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

Duda Matte acompanha o Fluminense no estádio Reprodução/Instagram

No ar como Octávia em Paulo, O Apóstolo, a atriz Duda Matte faz questão de mostrar todo o seu amor pelo Fluminense nas redes sociais.

Seja no estádio ou com uma selfie no espelho, sempre que aparece uniformizada com a camisa do Flu, a atriz recebe uma verdadeira chuva de elogios.

“A torcida mais bonita do Brasil”, declarou um fã. Enquanto outro, brincou com a fase atual do time, que acabou deixando o Mundial de Clubes sem levantar o tão desejado título: “Deveria vir com aviso de taquicardia”.

Outra seguidora declarou: “Perfeita”.

Confira a postagem:

Paulo, O Apóstolo é exibida de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.compara rever os episódios.

