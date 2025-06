Discutindo a Relação: Lucas Selfie recebe Dezza Tornelli e João Marcio O podcast será transmitido em todas as plataformas digitais nesta segunda (23), a partir das 17 horas Discutindo a Relação|Do R7 23/06/2025 - 16h22 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h31 ) twitter

Segunda (23) é dia de Discutindo a Relação com Lucas Selfie! No podcast do Power Couple Brasil, o apresentador vai receber Dezza Tornelli e João Marcio para comentar sobre o andamento do jogo, alianças, tretas, apostas e muito mais!

O bate-papo vai ao ar a partir das 17 horas em todas as plataformas digitais do reality. Acompanhe ao vivo e mande a sua pergunta! #DiscutindoARelação #PowerCouple

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

