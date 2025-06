Discutindo a Relação: Selfie recebe Daniel Saullo e Mariana Felício para falar sobre Power Couple nesta segunda (16) O podcast será transmitido em todas as plataformas digitais do reality a partir das 17 horas Novidades|Do R7 16/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h08 ) twitter

O Discutindo a Relação desta segunda (16) está estrelado! Lucas Selfie vai bater um papo animado com um casalzão que já participou do Power Couple Brasil! Daniel Saullo e Mariana Felício foram vice-campeões da quarta temporada e conquistaram o coração dos amantes do reality.

A conversa vai ser animada, e será transmitida em todas as plataformas digitais do programa, a partir das 17 horas. Participe enviando perguntas por meio dos comentários no YouTube ou através da hashtag #PowerCouple.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um dos momentos mais tensos de toda semana no Power Couple é a formação da temida DR. Apesar de fazerem de tudo para não sentar nos temidos banquinhos, poucos casais escapam da chuva de apontamentos da votação cara a cara. Em meio a indicações e justificativas, qualquer faísca é motivo para uma explosão no sofá da sala; se liga