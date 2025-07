Carol esclarece estratégia e encaradas nas tretas do Power Couple, e Dhomini opina: “Terrível” Na Cabine de Descompressão, os finalistas reviveram alguns destaques da temporada Novidades|Do R7 11/07/2025 - 02h01 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você concorda com a ideia dos campeões? Reprodução/PlayPlus

Logo após a grande final do Power Couple Brasil 7, Lucas Selfie aproveitou a madrugada desta sexta (11) para bater um papo cheio de revelações com os três finalistas na Cabine de Descompressão.

Na atração exclusiva do PlayPlus, Adriana, Dhomini, Carol, Radamés, Rayanne e Victor puderam assistir, pela primeira vez, aos momentos mais tensos que viveram na Mansão Power e soltar o verbo sobre detalhes do game.

Campeões do momento, os atletas puderam se explicar quanto à famosa estratégia da judoca em bater de frente com qualquer homem que entre no caminho do casal Furlan para, supostamente, prejudicar o adversário.

Na verdade, ela revelou que nunca foi da sua intenção iniciar brigas como as que teve com Eike e com Dhomini e explicou:

‌



“Se eu me posiciono na frente de uma briga, qualquer que seja, eu sei que ali a gente não está colocando a nossa trajetória em risco. Então, se eles [rivais] continuassem com esse jogo de ficar tentando encarar a gente, teriam que me encarar porque eu estava na frente, e ficaria pior ainda para eles. Já que, com o autocontrole que tenho, eu posso ficar em uma encarada de 10 minutos com 15 pessoas me pressionando que não tem problema. Então, ‘estrategicamente’, é nesse sentido”.

Confira:

‌



Acostumado a colocar lenha na fogueira do entretenimento, Selfie questionou a opinião de Dhomini sobre a jogada da rival e o comunicador não hesitou em se mostrar contra.

“Achei uma estratégia terrível, muito ruim”, confessou ele.

‌



Se liga:

Eita! 🔥 Dhomini diz que achou a estratégia da Carol "terrível" #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/zE5n88mian — Power Couple Brasil (@powercouple) July 11, 2025

Já está com saudades doPower Couple Brasil 7? Assine oPlayPluse reveja a temporada quando e onde quiser.

Inspirados! Veja as frases que rolaram na final do Power Couple:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Eles hablaram muito na final do Power Couple Brasil 7! Os casais soltaram o verbo com vontade e citaram frases bastante inspiradoras. Será que você pescou todas? Pega o bloquinho e anota aí!