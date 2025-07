Adriana e Dhomini ficam em segundo lugar no Power Couple Brasil 7 O casal enfrentou a final ao lado de Carol, Radamés, Ray e Victor, e conseguiu 41,84% dos votos Novidades|Do R7 11/07/2025 - 00h06 (Atualizado em 11/07/2025 - 00h06 ) twitter

O casal deu o que falar na Mansão Power Arte/R7

O jogo chegou ao fim e Adriana e Dhomini quase levaram a melhor! O casal conquistou uma vaga direto na final do Power Couple Brasil e disputou o grande prêmio com Carol e Radamés e Ray e Victor. Com 41,84% dos votos, a corretora e o comunicador ficaram em segundo lugar na competição.

A dupla deu o que falar na Mansão com embates polêmicos e bom desempenho na Arena Power. Além de se apossarem da Suíte Romã duas vezes, eles foram vetados da Prova dos Casais por três semanas seguidas e chegaram a enfrentar três DRs na temporada.

Trajetória

A rivalidade com Carol e Radamés marcou profundamente a passagem de Adriana e Dhomini no reality. Tudo começou nas primeiras semanas, quando Neguinho descoloriu o cabelo. O comunicador achou que o participante tinha sido influenciado por alguém, e questionou: “Tá fazendo isso por que você quer, ou por que os outros estão mandando?”. Everton explicou que só queria alegrar os filhos, que iam achar graça do pai com o cabelo amarelo.

Carol ouviu o papo e achou que Dhomini estava tentando colocar uma “pulga atrás da orelha” de Neguinho. Ela confrontou o comunicador, alegando que ele estava levantando uma pauta inexistente, e eles discutiram. Dhomini xingou a judoca e eles não se falaram por algumas semanas.

‌



Na quarta votação, Adriana votou em Carol e repercutiu o assunto da pauta racial. A judoca achou que a corretora estava contando mentiras, e interrompeu. Adriana mandou a rival calar a boca, e ela rebateu: “Cala a boca, não”. Nesse momento, Dhomini se exaltou: “Vai deixar [ela] falar, ou não? É assim que você faz!” O comunicador xingou a adversária com palavrões e precisou ser segurado pelos colegas.

Carol e Radamés foram para a DR e voltaram triunfantes. Aconselhado pelos amigos, Dhomini resolveu pedir perdão ao casal. Ele fez uma reverência à faixa-preta da judoca e disse que estava muito envergonhado pela atitude.

‌



As desculpas não resolveram a rivalidade, que persistiu com debates calorosos em Quebra-Powers. Até que eles foram reunidos na mesma berlinda, na sexta semana do reality. Para ambos, o público daria a resposta sobre quem estava ‘certo’ na treta.

Contudo, ambos os casais permaneceram no jogo e, ao ver os rivais voltando da DR, Adriana garantiu que, a partir de então, o embate seria “com respeito”.

‌



Mesmo as coisas esfriando entre os quatro, a rivalidade permaneceu viva. Ao cair na sétima berlinda da temporada pelos mesmos motivo da anterior, a corretora e o comunicador insistiram em votar no casal Furlan. “Injustificável e não desculpável”, comentou Adriana sobre a briga entre eles.

Contudo, Carol e Radamés anularam a indicação deles com as Esferas do Poder e, dessa vez, o casal enfrentou a preferência do público ao lado dos únicos amigos que tem na Mansão: Ana Paula, Antony, Nat e Eike.

Ao ocupar os banquinhos junto aos “blindados” e aos pais da Pipa, Adriana e Dhomini foram salvos pelo público, mas “perderam” dois grandes aliados no game. Com isso, o sexteto virou um quarteto.

O tempo se passou e, após duas semanas livres da DR, o casal chegou ao tão sonhado top 5 da temporada. Contudo, eles passaram sufoco nesse período, já que foram vetados três vezes seguidas da Prova dos Casais. Duas por Ray e Victor e uma por Cris e Kadu.

O alívio de não precisar enfrentar o julgamento do público novamente logo se transformou em desespero na formação da décima berlinda. Com dois casais no banquinho e um imune, Adriana e Dhomini e os atores eram as únicas opções de voto possíveis na Mansão. Alvo dos três rivais, o casal acumulou mais e ocupou os últimos banquinhos.

Mais uma vez, eles voltaram com tudo para o game e chegaram até o Top 3 devido ao melhore desempenho na Prova Especial.

Com a vaga garantida na final do reality, o casal enfrentou a preferência do público pela última vez ao lado dos rivais na votação que determinou os grandes vencedores.

Já está com saudades do Power Couple Brasil 7? Assine o PlayPlus e reveja a temporada quando e onde quiser.

Explosões e rivalidades! Relembre a trajetória de Adriana e Dhomini no Power Couple:

Adriana e Dhomini batalharam, mas não conseguiram vencer o Power Couple Brasil 7! Depois de protagonizarem diversas tretas explosivas e rivalidades pesadas, o casal conseguiu o segundo lugar no reality. Relembre a jornada deles no programa!