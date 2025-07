Carol e Radamés avisam público após reality: ‘Não vão se arrepender de terem dado esse título para a gente’ Na Live dos Campões, os vencedores do Power Couple soltaram o verbo sobre o reality ao lado Lucas Selfie Novidades|Do R7 11/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h31 ) twitter

Você fez parte da torcida do casal Furlan? Reprodução/Instagram

Após a tão sonhada vitória no Power Couple Brasil 7, Carol e Radamés não poderiam se despedir do público sem antes ‘hablarem’ sobre os detalhes da participação no game. O casal Furlan virou a Mansão de cabeça para baixo e Lucas Selfie não deixou escapar nada na Live dos Campeões.

O papo foi cheio de polêmicas, descobertas e revelações. Além de reviverem os destaques da trajetória no game, os atletas conferiram vídeos inéditos dos companheiros de confinamento que não tiravam o nome deles da boca.

Selfie já começou relembrando a porcentagem do casal que se tornou campeão, com 54,24% dos votos, e observou que Radamés já participou da atração de todas as formas possíveis: “Veio eliminado, comentarista, e, agora campeão”.

A judoca aproveitou a oportunidade e brincou sobre a participação do marido em A Fazenda 15: “Eu reguei a planta”. O apresentador entrou na onda e adicionou: “Escola Márcia Fu, faculdade Carol Furlan”.

‌



Antes de rever toda a trajetória do casal na Mansão Power, Selfie questionou se o casal já imaginava que iria ganhar e o ex-jogador revelou o momento exato que previu sua vitória antes mesmo do resultado da primeira DR que foram: “Eu falei para a Carol: ‘se a gente volta, vamos ser campeões’”.

Já a judoca, confessou que acreditou ser possível e justificou: “A gente fez a leitura [de jogo] muito rápida. Não fomos caçadores de embate, nossa sorte foi que [as brigas] chegaram até a gente, só precisamos rebater. Foi um jeito mais estrategista de jogar”

‌



O casal colecionou rivais na competição e, quando os rivais entraram em pauta, a dupla contou qual rivalidade foi a mais difícil de lidar. “Não por intelecto, mas por falta dele, [foi o embate com] Ana Paula e Antony. Eles não conseguem trazer argumentos”. Rada concordou e adicionou: “A gente se via em uma discussão de quinta série”.

A receita preparada da vez foi a boa e velha feijoada. Ao servir o prato aos convidados, Selfie perguntou quais casais eles chamariam para dividir o banquete. “Adriana e Dhomini, ela cozinha bem”, brincaram os atletas.

‌



Na hora de falar sério, eles foram certeiros, mas cautelosos: “Tali e Rafa; Gi e Eros; Silvia e André, estamos analisando. Acho que está bom, pelo que a gente está começando a ver”.

Assunto que repercutiu na Mansão, Selfie abordou a suposta preparação que a judoca teve antes de entrar na competição de casais, com base na participação do ex-jogador no reality rural.

Sem hesitar, ela garantiu que não houve preparo algum: “O problema é que eu sou exatamente assim. Me sinto na obrigação de ser verdadeira, transparente e falar o que acho que precisa ser dito. Sei que muitas coisas que o público gosta de ver no jogo, são defeitos que eu carrego. A casca que tenho para enfrentar as coisas na vida, isso coach nenhum te prepara, tem que levar porrada da vida e eu levei”.

Um dos tópicos mais esperados pelo público, a explosão de Dhomini na formação da quarta DR veio à tona. A judoca revelou que, naquele momento, seu maior medo foi envergonhar sua família por concordar em se expor daquela forma na TV ao aceitar participar do programa.

Já Radamés, descreveu o que se passou na sua cabeça durante o ocorrido: “Naquele momento, não tinha o que eu fazer, só consegui apontar e mostrar a barbaridade que aquele cara estava fazendo”.

Ainda com memórias vivas da cena, Carol desabafou: “Eu senti que ele iria vir para cima”. O ex-jogador concordou e adicionou: “Agora, conhecendo ainda mais o Dhomini, não tenho a menor dúvida”.

O apresentador tratou de não deixar nenhuma polêmica de fora e questionou a campeã sobre a sua estratégia nas tretas que dividiu opiniões.

Ao ver a cena onde ela faz o combinado com o marido de tomar à frente nas brigas, Carol esclareceu: “Na realidade, em todos os realities, as pessoas que não aguentam o embate em argumentos, vão para essa encarada. Mas a gente sabe que não pode brigar [fisicamente]. Então, todas as vezes que alguém viesse [para cima], sou eu [que fico no fronte], porque tenho equilíbrio emocional. Minha estratégia foi desarmar esse tipo de jogada inútil. Não para que eles saíssem [do jogo] queimados, mas para terem essa leitura de parar de peitar”.

Apesar de sempre seguirem nessa linha e conseguirem manter uma estabilidade emocional durante o jogo inteiro, Radamés acabou perdendo o controle no Quebra-Power Especial e ele explicou o que causou sua fúria.

“Ali, minha maior indignação foi quando eu vi a Ana passando informações [de fora do jogo] para o Dhomini e, a partir disso, ele começou a tomar muita coragem”.

Carol observou a estratégia utilizada pelos rivais e reconheceu que deu certo: “Eles foram muito armados com informações de fora. Miraram no Rada e conseguiram atingir o ego”.

O casal também deu aquela boa espiadinha em tudo que falaram sobre eles na Mansão. Colocando ainda mais lenha na fogueira da rivalidade, Selfie mostrou trechos onde Adriana e Dhomini criticavam a relação dos atletas e consideraram Carol “o homem da casa”.

“Vindo de Adriana, dá vontade de nem responder”, retrucou a judoca. Radamés, inconformado, soltou o verbo diretamente para o comunicador: “Se ser frouxo é ser o oposto do que o Dhomini é, tenho prazer de ser. Isso não me faz menos homens, pelo contrário, sou pai de verdade”.

O clima pesou quando as supostas ações judiciais contra alguns oponentes no game foram abordados. Selfie questionou se eles iriam, de fato, entrar na Justiça contra algum participante e o ex-jogador garantiu: “Já tem dois [processos] rolando e mais dois aguardando o aval da Carol”.

“Para mim, o que é certo é certo, quem faz tem que arcar com as consequências”, disparou a judoca.

A conversa chegou em um dos assuntos favoritos do público quando Selfie indagou a judoca sobre uma possível participação no reality rural da RECORD e contou, ainda, que Adriana havia manifestado a vontade de entrar na mesma temporada que a rival em A Fazenda: “Você enfrentaria?”

“Cuidar dos animais deve ser mil vezes melhor do que conviver com muita gente [da Mansão]. Acho que é outro estilo de game, muito interessante também e talvez até mais perigoso para a minha personalidade. Mas, eu não descarto [a chance]”.

E por falar em desafios, o apresentador mostrou para o casal o vídeo onde Ana Paula convida Carol para uma luta. A judoca nem se deu o trabalho de responder e debochou: “Está todo mundo querendo um ‘biscoitinho. Será que vale eu dar esses cinco minutos de fama para ela?”.

Aclamados pelo público, o casal Furlan recebeu uma mensagem especial de Alexandre Frota: “Torci muito, merecida essa vitória”. Feliz com o reconhecimento, Carol brincou: “A gente está com moral”.

Por fim, os atletas abriram o coração para a torcida com recados cheios de emoção:

“A gente não consegue encontrar palavras para agradecer às pessoas que votaram e se identificaram conosco. Sabemos como é difícil e trabalhoso [votar]. Ficamos muito felizes de termos ganho o reality, mas no final, não era mais sobre dinheiro, era sobre moral. Vocês nos deram mais que dinheiro, nos fizeram acreditar na justiça. Tenho certeza absoluta que não vão se arrepender e terem dado esse titulo para a gente”, discursou Radamés.

Carol se inspirou e arrasou nos dizeres para os fãs: “Vocês trouxeram para a gente um sentimento único que jamais imaginei sentir. Ganhamos um reality em uma época onde as pessoas vão tão preparadas, e eu tive a oportunidade de entrar com a cara e coragem, e ser a Carol chata para discussão, que luta pelo que acha justo, que compra brigas e não deita para ninguém. E imaginar que hoje vou usar tudo aquilo que apanhei na vida para ser inspiração para outras mulheres é muito maior que o prêmio. Estou vendo carinho de pessoas, isso é magico, estamos anestesiados”.

Reveja a live:

