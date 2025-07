Rayanne e Victor ficam em terceiro lugar no Power Couple Brasil 7 O casal chegou na final com Carol, Radamés, Adriana e Dhomini, e conseguiu 3,92% dos votos Novidades|Do R7 10/07/2025 - 23h49 (Atualizado em 10/07/2025 - 23h49 ) twitter

Curtiu a participação do casal na temporada? Arte/R7

As cortinas do Power Couple Brasil 7 se fecharam e Rayanne e Victor ficaram no “palco” até o fim. Ao enfrentar a preferência do público pela última vez ao lado de Adriana e Dhomini e Carol e Radamés, os atores receberam 3,92% dos votos e ficaram em terceiro lugar no game.

Eles entregaram tudo na Arena Power e chegaram a vencer 17 provas no total: duas dos casais, oito dos homens e sete das mulheres. O casal também conquistou o tricampeonato no título de Casal Power e acumulou R$ 731 mil na conta conjunta, o maior saldo total da temporada.

Trajetória

O início do jogo de Ray e Victor foi marcado pela boa convivência com os colegas e garra na hora de disputar as provas. Os atores garantiram R$ 10 mil na primeira dinâmica premiada da temporada, e foram ‘Casal Power’ três vezes!

Por preferirem ter bom convívio com todos, eles foram um dos últimos casais a se juntarem a um grupo quando a Mansão foi rachada entre duas equipes opostas. Ray e Victor receberam acolhimento de Carol, Rada, Tali, Rafa, Silvia e André, e mais tarde, conseguiram abrir espaço para Cris e Kadu na aliança.

A maior rivalidade que Victor e Ray tiveram foi com Emilyn e Everton. Eles nunca foram com a cara um do outro, mas o caldo entornou de vez quando o ator chamou os rivais de “casal vitória-régia” em um Quebra-Power. A treta foi para na Mansão, onde Neguinho deu um esfregão para a “miss” lavar o banheiro, e chamou Victor de “ator falido”.

A treta com os adversários foi combustível para outras dinâmicas e votações, e só acabou com a eliminação de do “casal raiz”.

Depois dos maiores rivais irem embora, Ray e Victor tiveram atrito com Nat e Eike. O ex-ator mirim contou que a atriz foi uma das primeiras pessoas a convidá-lo para uma aliança, a fim de se proteger no jogo. Ela desmentiu, e o climão foi instalado entre os oponentes.

Além da tensão com Eike, Ray também ficou bastante chateada ao perceber que Carol, Tali e Silvia mudaram de assunto quando ela chegou na lavanderia procurando as amigas. Ela comentou o ‘flagra’ com o marido e disse que acreditava que elas estavam falando mal deles. Um tempo depois, a atriz tirou satisfações com Silvia, e a amiga desconversou.

Por ironia do destino, Ray e Victor estrearam na oitava berlinda justamente ao lado dos melhores amigos no jogo: Cris e Kadu, e Silvia e André. Os atores se salvaram, mas disseram adeus à atleta fitness e Moliterno.

O jogo seguiu, e eles continuaram firmes nas provas, garantindo também o maior saldo na conta conjunta, R$ 731 mil!

Ray e Victor chegaram até o Top 4, mas não conseguiram o melhor desempenho na última Prova dos Casais, e caíram na berlinda.

Novamente, o público salvou os atores e eles chegaram na tão sonhada final do game ao lado de um casal aliado e um oponente.

Já está com saudades do Power Couple Brasil 7? Assine o PlayPlus e reveja a temporada quando e onde quiser.

Luz, câmera e muita ação! Relembre a trajetória de Rayanne e Victor no Power Couple

