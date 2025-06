‘Não concordo’, diz Rayanne sobre grupo de Nat e Eike | Power Couple

A lavação de roupa suja entre Rayanne, Victor, Nat e Eike começou bem, mas acabou com gritaria. No bate-boca, o episódio da calcinha foi citado entre os casais, além das divisões de grupos. “O lado que você escolheu não é o lado que eu concordo”, pontuou a atriz. A engenheira e o ator não deixaram barato e a confusão estava armada.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.