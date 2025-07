Radamés reclama de louça que Ray deixou suja: ‘Não lavei’ | Power Couple

Radamés teve que ir para a cozinha e preparar o café nesta manhã de quinta-feira (10), função que era do casal Tali e Rafa, eliminado na quarta-feira (9). Após preparar as xícaras, Radamés não só levou para Carol no quarto, como fez questão de cantar e fazer a coreografias tradicionais de bom dia: "Finge que eu sou a Tali", disse Radamés com uma toalha na cabeça para imitar o cabelo comprido da produtora. Após a coreografia, Radamés disse que arrumou a cozinha, porém reclamou da louça suja de Rayanne: "Não lavei o prato da Ray, não, está lá em cima da mesa".



