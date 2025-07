Pela última vez: Dhomini prepara churrasco para casais | Power Couple

A saideira da temporada! Na tarde desta quinta-feira (10), faltando poucas horas para a grande final do Power Couple, Dhomini preparou pela última vez um churrasco para os casais que seguem confinados. Com exceção de Rayanne, que não estava na área externa da Mansão, todos comeram as carnes assadas no fogo pelo empresário.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.