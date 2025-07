‘Vai responder lá fora por todos os atos’, diz Carol sobre atitude de Dhomini | Power Couple

Carol e Radamés agradeceram todos os votos recebidos pelo público durante conversa com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão. A judoca também respondeu se o que aconteceu no jogo ficará lá dentro. “Tem coisas que a gente não vai esquecer. O caso do Dhomini é uma delas e eu já falei que ele vai responder lá fora por todos os atos que ele teve aqui dentro”.



Assista à íntegra no PlayPlus. Assine e baixe o app aqui!