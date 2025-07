Dhomini analisa treta contra Carol: 'De maneira alguma eu iria para cima' | Live dos Finalistas

Na Live dos Finalistas desta sexta-feira (11), Lucas Selfie recebeu Adriana e Dhomini. O casal fez uma análise da maior treta envolvendo Carol X Dhomini. Eles contaram os detalhes de como tudo começou até o momento em que Dhomini explodiu: "De maneira alguma eu iria para cima, inclusive ninguém fez força para me segurar", disse Dhomini que ainda fez uma leitura do jogo da judoca dizendo que ela só queria se "autoafirmar". "Ela impõe a opinião dela até você se calar e aceitar e quando você não se cala causa uma confusão", disse Adriana, que ainda afirmou que Emilyn e Everton foram usados pelo Casal Furlan.



