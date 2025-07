Victor reconhece resultado da final e se conforma com o terceiro lugar | Live dos Finalistas

Rayanne e Victor participaram da Live dos Finalistas nesta sexta-feira (11) após a participação no Power Couple 7. Rayanne apontou como hipocrisia a amizade com Carol e Radamés e Tali e Rafa, já que não sentiu reciprocidade. "A gente se doava para algumas amizades e isso não era recíproco", disse Ray. Victor comentou sobre a treta envolvendo Carol e Dhomini e admitiu que sabia que não faziam parte do grupo. "Duas votações que o Dhomini entrou com Radamés foram recorde de bilheteria. A gente tem que conquistar nosso terceiro lugar, porque primeiro e segundo já não tem mais", admitiu o ator.



Quer rever tudo o que rolou na sétima temporada do Power Couple ? Acesse e assine agora o PlayPlus.com .