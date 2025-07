Tretas com peças íntimas: Lucas Selfie questiona os embates de Ray e Victor | Live dos Finalistas

Nesta tarde de sexta-feira (11), Lucas Selfie recebeu Rayanne e Victor na Live dos Finalistas. O casal assistiu atentamente aos vídeos contendo as tretas em que foram envolvidos. Lucas Selfie apontou os maiores embates de Victor. "Você tem um negócio com peças íntimas", disse o apresentador se referindo à treta da calcinha de Nat e depois com o biquíni de Giovanna. "Quando eu vi aquela calcinha eu achava que era da Ana, a mulher do Antony, vou dar uma causada nisso aqui", revelou o ator. Após assistirem aos vídeos do Quebra-Power, onde Giovanna questiona Victor sobre o uso de biquínis na Mansão, o ator rebateu os comentários de Giovanna e Diego. Veja!



