Radamés revela momento em que percebeu que poderia vencer o reality | Live dos Campeões

O último Selfie Service da temporada contou com a presença ilustre dos campeões Carol e Radamés. Relembrando a trajetória, ambos disseram que sentiam que poderiam levar o prêmio para casa por conta de diversos fatores, como a sinceridade, por exemplo. O ex-jogador relembrou uma frase que falou para sua esposa durante a primeira DR que eles participaram: "Se a gente voltar, a gente vai ser campeão", disse Radamés, fazendo uma previsão de que o público poderia estar gostando do jogo deles.



Quer rever tudo o que rolou na sétima temporada do Power Couple ? Acesse e assine agora o PlayPlus.com .