'Ela falou mal de todas as pessoas do grupo dela', diz Dhomini sobre Carol | Live dos Finalistas

Adriana e Dhomini participaram da Live dos Finalistas após a participação no Power Couple 7, nesta sexta-feira (11). Dhomini apontou as melhorias, evoluções e amadurecimento após o game e eles explicaram o motivo pelo qual Adriana tomou a frente em muitas ocasiões. "Vou dar um passo para trás, me silenciar e falar menos", disse Dhomini após perceber que a judoca usava as mesmas palavras dele. "Porque tudo que eu falar, positivo ou negativo, ela vai usar contra mim", disse Adriana repetindo uma fala de Dhomini na Mansão.



