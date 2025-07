'Estou pronta para me defender', diz Adriana sobre embates na Mansão Power | Live dos Finalistas

No Especial Selfie Service Live dos Finalistas desta sexta-feira (11), Lucas Selfie recebeu Adriana e Dhomini para conversar sobre arrependimentos e atitudes que o casal teve dentro da Mansão Power com o objetivo de ganhar o game. "Nós entramos para ganhar, mas não era a qualquer custo", disse Adriana, que também afirmou ter arrependimentos. "Às vezes eu sou medrosa de ser quem eu sou", completou. O casal ainda citou atitudes de Ray e Victor e, mais uma vez, analisou comportamentos do Casal Furlan: "Não estou pronta para criar treta, mas estou pronta para me defender".



Quer rever tudo o que rolou na sétima temporada do Power Couple ? Acesse e assine agora o PlayPlus.com .