Veja a íntegra do Especial Selfie Service com os finalistas do Power Couple 7 | Live dos Finalistas

Lucas Selfie recebeu Rayanne e Victor e Adriana e Dhomini nesta sexta-feira (11) no Especial Selfie Service. Os casais finalistas da sétima temporada do Power Couple comentaram os principais acontecimentos da Mansão ao longo da temporada e apontaram os seus maiores embates. Durante o papo, eles assistiram a trechos de vídeos com as maiores tretas da edição. Veja a conversa na íntegra com os finalistas.



