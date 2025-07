Radamés faz desabafo sobre falas de Dhomini | Live dos Campeões

O clima pesou no Selfie Service! Radamés desabafou sobre as falas de Dhomini. Após ver um vídeo em que Adriana e o marido falam que ele não é o "homem da casa", o ex-jogador se exaltou. "Se ser frouxo é ser o que o Dhomini não é, eu tenho o maior prazer em ser [frouxo]", disse Radamés. "Eu troquei todas as fraldas do meu filho e isso não me faz menos homem, pelo contrário, faz eu ser mais", enfatizou o ex-jogador emocionado.



