Combinação de voto pode? Carol responde | Live dos Campeões

Ao ser questionada sobre até que ponto combinar voto faz parte ou não do jogo, Carol disse que acha sujo o jogo de combinação de forma precoce, ou seja, como ocorreu no grupão. A judoca afirmou ainda que, da metade para o final do jogo, não era mais uma "combinação" e sim que os aliados não concordavam com a atitude de Dhomini, e votavam ele. Puxando esse assunto sobre alianças, Radamés disse que a aproximação de Rayanne e Victor com o grupo foi por pura conveniência. "Tanto é que tem falas do Victor durante o programa que o nosso lado estava mais forte", disse o ex-jogador.



