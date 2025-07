Veja a íntegra do Especial Selfie Service com os campeões do Power Couple 7 | Live dos Finalistas

Lucas Selfie recebeu os campeões Carol e Radamés nesta sexta-feira (11) no Especial Selfie Service. O casal vitorioso da sétima temporada do Power Couple comentou sobre os principais acontecimentos da Mansão, como principalmente as brigas e as alianças que fizeram ao longo da temporada. Veja a conversa na íntegra com os finalistas.



Quer rever tudo o que rolou na sétima temporada do Power Couple ? Acesse e assine agora o PlayPlus.com .